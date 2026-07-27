В Мичигане мужчина застрелил жену и шестерых детей, затем покончил с собой

Капитан офиса шерифа округа Оттава Джейк Спаркс сообщил, что в сгоревшем доме были обнаружены тела Кристофера и Аманду Каролкевич, а также их шестерых детей в возрасте от пяти до 15 лет, двое из которых были приёмными.