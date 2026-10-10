Илон Маск подключил к Grok Bot чужие модели: Claude Opus 5.5, Midjourney и Suno возьмут на себя задачи, которые не тянет свой ИИ

SpaceXAI будет автоматически маршрутизировать запросы к сторонним провайдерам — выбрать модель вручную нельзя, а корпоративные ограничения носят рекомендательный характер Илон Маск объявил, что принадлежащий SpaceXAI Grok Bot начнёт передавать пользовательские запросы сторонним моделям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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