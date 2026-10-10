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Илон Маск подключил к Grok Bot чужие модели: Claude Opus 5.5, Midjourney и Suno возьмут на себя задачи, которые не тянет свой ИИ

Илон Маск подключил к Grok Bot чужие модели: Claude Opus 5.5, Midjourney и Suno возьмут на себя задачи, которые не тянет свой ИИ

SpaceXAI будет автоматически маршрутизировать запросы к сторонним провайдерам — выбрать модель вручную нельзя, а корпоративные ограничения носят рекомендательный характер Илон Маск объявил, что принадлежащий SpaceXAI Grok Bot начнёт передавать пользовательские запросы сторонним моделям.

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