Гросси: На ЗАЭС может произойти все, что угодно

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС может произойти все, что угодно, поскольку она находится на линии фронта – сообщает в четверг, 21 марта, Deutsche Welle.
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