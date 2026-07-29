Cброс воды на Шершневском водохранилище увеличен до 70 кубометров в секунду

На Шершневском водохранилище снова увеличен сброс объема воды – до 70 кубометров в секунду. Мера связана с увеличением бокового притока, прошедшими накануне обильными осадками и прогнозируемыми кратковременными дождями в ближайшие несколько дней на территории Челябинской области.
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