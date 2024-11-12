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Митч Джонсон: «Понимаю, почему все обсуждают броски Вембаньямы. Но мы не откажемся от этого из-за промахов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сперс» сказал об этом после матча с «Кингз» (116:96), в котором француз повторил личный рекорд по 3-очковым (6).

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