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Итоги выборов, хоккейная феерия и гримасы правосудия. Итоги недели «Нового Дня»

Итоги выборов, хоккейная феерия и гримасы правосудия. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге традиционно подводит итоги уходящей пятидневки. На этой неделе на Урале считали голоса избирателей, ужасались выходу из колонии мажора, погубившего двух человек в ДТП, и приговору невменяемой матери, задушившей трех детей, радовались теплу и хоккейной феерии в плей-офф Кубка Гагарина от «Автомобилиста».

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