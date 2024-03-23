Итоги выборов, хоккейная феерия и гримасы правосудия. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге традиционно подводит итоги уходящей пятидневки. На этой неделе на Урале считали голоса избирателей, ужасались выходу из колонии мажора, погубившего двух человек в ДТП, и приговору невменяемой матери, задушившей трех детей, радовались теплу и хоккейной феерии в плей-офф Кубка Гагарина от «Автомобилиста».