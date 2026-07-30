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ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге. Финал Гран-при теперь дороже чемпионата Европы

Международный союз конькобежцев ( ISU ) внес изменения в систему начисления очков в мировом рейтинге.

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