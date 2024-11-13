В Петербурге отправились на карантин 35 классов и 18 групп детских садов

Из-за заболеваемости гриппом, ОРВИ и короновирусной инфекцией С приходом холодной и сырой погоды традиционно повышается заболеваемость простудными и инфекционными заболеваниями, но более всего им подвержены юные организмы.
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