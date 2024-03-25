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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райнхарт – 2-й игрок в истории «Флориды» с 50+ шайбами в сезоне НХЛ. Буре дважды достиг этой отметки

Райнхарт – 2-й игрок в истории «Флориды» с 50+ шайбами в сезоне НХЛ. Буре дважды достиг этой отметки

Форвард «Пантерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).  В активе 28-летнего канадца стало 83 (50+33) очка в 71 игре.

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