Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что рак молочной железы на ранних стадиях зачастую протекает без заметных симптомов, поэтому важную роль в его выявлении играет маммография.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M МО: в Запорожье п...
- M ВС России поразил...
- Дипломат Долгов: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым