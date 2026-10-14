Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что рак молочной железы на ранних стадиях зачастую протекает без заметных симптомов, поэтому важную роль в его выявлении играет маммография.