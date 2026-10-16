Соединенные Штаты обсуждают с Россией и Китаем возможность ядерного разоружения. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Newsmax, подчеркнув, что хотел бы добиться денуклеаризации, если для этого появится реальная возможность.
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