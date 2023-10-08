Гагин: против Израиля может использоваться вооружение, ранее переданное Украине

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле в интервью РИА Новости высказал мнение, что вооружения НАТО, которые были в свое время переданы Украину, могли быть перепроданы и сейчас используется против израильских военнослужащих.