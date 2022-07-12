Мировое обозрение

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Фото дня: первое цветное изображение с борта обсерватории «Джеймс Уэбб»

Фото дня: первое цветное изображение с борта обсерватории «Джеймс Уэбб»

Президент США Джо Байден представил первое полноценное изображение, переданное на Землю космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope).

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