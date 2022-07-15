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Тереза Йохауг совершила велопробег в гору по одному из маршрутов «Тур де Франс»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг совершила велопробег в гору по одному из маршрутов многодневки «Тур де Франс».

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