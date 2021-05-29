Полыхало масштабно: ранним утром выгорел склад в Уссурийске

Субботнее утро не обошлось без ЧП: в Уссурийске загорелся склад строительных материалов. Огнеборцы среагировали оперативно, потушив возгорание в течение часа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Приморью.
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