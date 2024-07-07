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В КБР к родителям, не вставшим в школе при исполнении гимна, применят меры

В КБР к родителям, не вставшим в школе при исполнении гимна, применят меры

К родителям, которые в одной из школ Кабардино-Балкарии не встали при исполнении гимна РФ, будут приняты меры, их личности установлены, сообщила ведущий специалист отдела Минпросвещения региона Бэлла Балова.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Они хоть поняли, что это звучит гимн, что нужно вставать.... Они же ни бельмеса по-русские не понимают!! Уткнулись в смартфоны, и все. Ничего и никого вокруг для них не существует.
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