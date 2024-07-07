В КБР к родителям, не вставшим в школе при исполнении гимна, применят меры

К родителям, которые в одной из школ Кабардино-Балкарии не встали при исполнении гимна РФ, будут приняты меры, их личности установлены, сообщила ведущий специалист отдела Минпросвещения региона Бэлла Балова.
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