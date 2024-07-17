15 переписок, от которых подгорает не меньше, чем от готовки в летний зной

Покупать и продавать вещи в интернете — это удобно и зачастую помогает сохранить деньги. Но вот нервов на это уходит немало, ведь порою во всемирной сети встречаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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