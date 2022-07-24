Олег Князев рассказал о работе по совершенствованию астраханского здравоохранения

В феврале этого года после доклада главы астраханского кабмина Олега Князева о реализации в регионе нацпроектов губернатор Игорь Бабушкин поручил ему создать аккаунты в соцсетях и рассказывать людям о ходе и результатах национальных проектов.
В феврале этого года после доклада главы астраханского кабмина Олега Князева о реализации в регионе нацпроектов губернатор Игорь Бабушкин поручил ему создать аккаунты в соцсетях и рассказывать людям о ходе и результатах национальных проектов.
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