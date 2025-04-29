Лавров: Украина и Европа требуют прекратить огонь из-за поражения Киева

Сергей Лавров, глава российского МИД, заявил, что активизация требований Украины и европейских стран о немедленном прекращении огня объясняется исключительно неудачами украинской армии в зоне боевых действий.
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