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Холдинг "Алтайлес" не отказался от планов построить комбинат в Кемеровской области

Холдинг "Алтайлес" не отказался от планов построить комбинат в Кемеровской области

Соглашение о строительстве деревообрабатывающего комбината "Алтайлес" и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали еще в 2022 году Холдинг "Алтайлес" намерен в ближайшем будущем "зайти" в Кемеровскую область и построить там копию Павловского ДОКа, то есть деревообрабатывающий комбинат.

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