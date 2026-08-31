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Татар-информ

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Ахметзянов не согласен с критикой судейства в матче со «Спартаком»

Ахметзянов не согласен с критикой судейства в матче со «Спартаком»

Фото: fcorenburg.ru Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов ответил на претензии по поводу большого количества нарушений правил, совершённых его командой в матче 6-го тура РПЛ против московского «Спартака» (1:1).

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