Несогласные с выплатами после пожара на складе WB продавцы смогут обратиться за пересчётом

Основательница компании напомнила, что сейчас маркетплейс выплачивает средства без точных сведений. Несогласные с выплатами за товары, повреждённые и утраченные во время пожара на складе Wildberries в Шушарах, смогут обратиться за пересчётом.
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