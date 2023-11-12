Стало известно, какие 7 вещей никогда не наденет Кейт Миддлтон

Стало известно, какие 7 вещей никогда не наденет Кейт МиддлтонмиддлтонГде бы ни появилась Кейт Миддлтон, выглядит она всегда роскошно, будь на ней пиджак из масс-маркета или платье известного мирового бренда.
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