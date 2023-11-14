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Боливарианский альянс поддержал соглашение арабских и исламских стран по конфликту в Газе

Боливарианский альянс поддержал соглашение арабских и исламских стран по конфликту в Газе

12 ноября 2023 года, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто опубликовал в соцсети Х заявление Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), в котором выражается решительная поддержка соглашениям, достигнутым на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по конфликту в Газе.

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