Боливарианский альянс поддержал соглашение арабских и исламских стран по конфликту в Газе

12 ноября 2023 года, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто опубликовал в соцсети Х заявление Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), в котором выражается решительная поддержка соглашениям, достигнутым на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по конфликту в Газе.