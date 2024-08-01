ВМФ России завершил масштабные учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии в своих операционных зонах

В рамках проведенных учений органами управления флотов и Каспийской флотилии отрабатывалось взаимодействие с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти при проведении тренировок по организации обороны пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности в море, организации спасания на воде и иных комплексных мероприятиях.