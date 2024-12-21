Учёные выдвинули новую теорию о значении Стоунхенджа

Сооружение могло играть не только религиозную роль. Стоунхендж, один из самых загадочных памятников доисторического мира, мог быть возведён с целью объединить ранние земледельческие общины Британии в период культурных перемен и миграций.
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