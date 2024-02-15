Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 15 февраля, заявил, что поручил главе правительства Денису Шмыгалю провести переговоры с польским коллегой Дональдом Туском и разобраться со скандальной ситуацией на польской границе, – сообщают украинские СМИ.
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