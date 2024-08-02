Советы и рекомендации как избавиться от вшей

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВши — распространенное явление не только среди детей, но и среди взрослых, однако они более легко передаются именно среди детей из-за их близких контактов в садиках, школах и на игровых площадках.
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