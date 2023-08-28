Во Владивостоке произвели замену ламп в уличных светильниках

В центре Владивостока произвели замену ламп в уличных светильниках, сообщает PRIMPRESS. Специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) основательно занялись данным вопросом.
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