Ртищев: МО РФ раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке

Минобороны РФ раскрыло более 30 причастных к военно-биологической программе США в Африке. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, сообщает РИА Новости.