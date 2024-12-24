Ртищев: МО РФ раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке

Минобороны РФ раскрыло более 30 причастных к военно-биологической программе США в Африке. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, сообщает РИА Новости.
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