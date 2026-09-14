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Правительство России временно ограничило экспорт серной кислоты

Правительство России временно ограничило экспорт серной кислоты

Кабинет министров установил запрет на вывоз серной кислоты за пределы России до конца 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

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