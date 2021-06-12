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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 июня 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 июня 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, тринадцатое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1117=А самая большая Сила в умении смеяться над собой и отпускать всё, чем на секунду собрался владеть = Большие, перспективные жизненные Цели, Любовь, деятельность для блага других — рождают Энергию =Видеть несовершенство - значит, желать его исправить и искать способы сделать это, а не критиковать =Всё направлено на эволюцию, то есть самосовершенствование – и это непреложный Закон для ВСЕГО ВО ВСЁМ! = Главное, поступать на Земле в Материальном Мире по Духовным Законам, ибо вечны они, как и вечен Духовный Мир =Если не предъявлять к Жизни особых претензий, то всё, что ни получаешь, будет прекрасным Даром =Жизнь слишком коротка! Не стоит тратить её на то, чтобы лелеять в Душе вражду или запоминать обиды = "Когда русский человек верует, то он верует не волею и умом, а огнём сердца.

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Ольга
Благодарю! 🙏
Ольга
Благодарю! 🙏
Ольга
Благодарю! 🙏
Ольга
Благодарю! 🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Большие, перспективные жизненные Цели, Любовь, деятельность для блага других — рождают Энергию" .

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