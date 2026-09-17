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Несекретные материалы

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«Искандеры» и «Цирконы» ударили по Киеву и Запорожью: поражены предприятия ВПК

«Искандеры» и «Цирконы» ударили по Киеву и Запорожью: поражены предприятия ВПК

ВС РФ минувшей ночью нанесли очередной ракетный удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины.

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