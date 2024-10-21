Акваторию пассажирских причалов в Левобережном очистили от мусора

Все столичные причалы начали готовить к зиме. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. В ближайшее время специалисты проведут тщательную очистку и промывку лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений.
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