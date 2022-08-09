Прихильник Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, наступного дня після проведення обшуку на віллі колишнього президента в Палм-Біч, Флорида, 9 серпня 2022 року ; Трамп розпочав збір коштів після рейду ФБР на його віллу Колишній президент назвав обшук у "Мар-а-Лаго" політично вмотивованими діями адміністрації Джо Байдена Колишній президент США Дональд Трамп спробував у вівторок звернути на […] Сообщение Трамп розпочав збір коштів після рейду ФБР на його віллу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.