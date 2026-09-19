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Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после миссии на Ближнем Востоке

Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после миссии на Ближнем Востоке

Американский авианосец USS Abraham Lincoln прибыл на Гуам для краткой логистической остановки. Об этом сообщили в пресс-службе седьмого флота Соединённых Штатов.

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