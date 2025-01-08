Смерть: успевает ли понять человек, что он умер

Многие наверняка слышали рассказы людей, переживших клиническую смерть. Одни в подробностях вспоминают выход души из тела, другие описывают вспышку света в конце темного тоннеля, у третьих перед глазами проносятся картины прожитого земного пути, а кто-то даже успевает повстречаться с Богом или умершими близкими.