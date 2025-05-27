Кровавые «колготки» Киева. Снайперш-наемниц в плен не берут — их взрывают

«Зайти в пятиэтажку штурмом было невозможно, из разных окон по нам вели огонь два пулеметчика и снайпер», — рассказывает о перипетиях того адского боя в Торецке штурмовик с позывным Серый из состава 51-й армии группировки «Юг».