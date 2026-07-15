Краснодарский край — в топе туристических направлений: более 3,2 миллиона поездок с начала года

Краснодарский край уверенно удерживает позиции одного из главных туристических центров страны: с начала 2026 года регион принял свыше 3,2 миллиона турпоездок, заняв второе место в общероссийском рейтинге после Москвы.
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