Горячую воду отключат на 10 дней в Южно-Сахалинске

Жители Южно-Сахалинска останутся без горячей воды на десять дней - с 1 по 10 августа. Причина - плановые ремонтные работы на ТЭЦ-1Жители Южно-Сахалинска останутся без горячей воды на десять дней — с 1 по 10 августа.
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