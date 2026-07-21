Горячую воду отключат на 10 дней в Южно-Сахалинске

Жители Южно-Сахалинска останутся без горячей воды на десять дней - с 1 по 10 августа. Причина - плановые ремонтные работы на ТЭЦ-1Жители Южно-Сахалинска останутся без горячей воды на десять дней — с 1 по 10 августа.