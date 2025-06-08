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  • Стефания Новак
    Вы что думаете , что Россия будет ждать, когда немцы оборудуют убежища и наладят выпуск оружия до 2030 года? Наивные!...Süddeutsche Zeitu...
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Süddeutsche Zeitung: за 4 года в Германии оборудуют убежища на 1 млн человек

Süddeutsche Zeitung: за 4 года в Германии оборудуют убежища на 1 млн человек

Власти Германии строят планы оперативного расширения сети бомбоубежищ, заявил изданию Süddeutsche Zeitung глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер, пояснив, что государство должно подготовиться к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.

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Комментарии
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Стефания Новак
Вы что думаете , что Россия будет ждать, когда немцы оборудуют убежища и наладят выпуск оружия до 2030 года? Наивные! Скорее Россия еще раз возьмет Рейхстаг, чем позволит вооружение германии!
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13 час.
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