Süddeutsche Zeitung: за 4 года в Германии оборудуют убежища на 1 млн человек

Власти Германии строят планы оперативного расширения сети бомбоубежищ, заявил изданию Süddeutsche Zeitung глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер, пояснив, что государство должно подготовиться к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.
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