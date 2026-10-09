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Царьград

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Юрий Лоза восхитился успехами Канье Уэста после отмены концертов

Юрий Лоза восхитился успехами Канье Уэста после отмены концертов

Юрий Лоза оценил деловую хватку Канье Уэста после отмены его концертов в октябре в Санкт-Петербурге. Русский певец отметил, что рэпер сумел извлечь выгоду из ситуации и заметил, что российским артистам есть чему у него поучиться.

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