Глава Дагестана поздравил земляков с праздником Курбан-Байрам

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил жителей региона с праздником Курбан-Байрам. В своем обращении он подчеркнул важность этих дней, которые символизируют милосердие и сострадание, учат внимательному отношению к окружающим и наполняют сердца людей радостью и покоем.