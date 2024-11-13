«Реалу» отказал молодой футболист сборной Хорватии, тен Хаг может возглавить клуб из Италии. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииМахачкалинское «Динамо» не отпустит Касинтуру и ПальцеваGetty ImagesПрезидент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о будущем игроков клуба Эгаше Касинтуре и Валентине Пальцеве.
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