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Бесплатный коммунистический труд, рейтинговый коммунизм и работа «за палки» в колхозах

Бесплатный коммунистический труд, рейтинговый коммунизм и работа «за палки» в колхозах

1. Помимо отказа объединяться в коммуны и делиться своими доходами с товарищами-коммунарами, есть и ещё одна причина, по которой современные коммунисты настоящими коммунистами не являются – это их меркантильный отказ работать бесплатно, вопреки заветам классиков марксизма-ленинизма (ссылка): «Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд как потребность здорового организма».

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Александр
Брехня.
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Александр
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