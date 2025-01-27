США предупредили об угрозе войны сразу с несколькими странами

Государства Латинской Америки могут объединиться и начать войну против Соединенных Штатов Америки. Об этом предупредил отставной американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Госдепартамента США о санкциях в отношении Колумбии за отказ Боготы принимать депортированных мигрантов.
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