США предупредили об угрозе войны сразу с несколькими странами

Государства Латинской Америки могут объединиться и начать войну против Соединенных Штатов Америки. Об этом предупредил отставной американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Госдепартамента США о санкциях в отношении Колумбии за отказ Боготы принимать депортированных мигрантов.