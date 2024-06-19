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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова защитила свой диплом на "отлично"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова защитила свой диплом на "отлично"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова успешно защитила диссертацию в Российском университете народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС).

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