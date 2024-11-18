Чем обернётся для Сухума срыв инвестиционного соглашения с Москвой Массовые акции оппозиции в Сухуме сорвали ратификацию Инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией.
Константин Затулин: Россия обязана бесплатно кормить Абхазию — так у них думают и власть, и оппозиция
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Абхазы выгнали грузин, русских не хотят допускать к недвижимости. Хотят турок? Аджария осталась в составе Грузии. Турки скупают территорию Аджарии. В Турции публичные дома запрещены, а в Аджарии разрешены. Турки развлекаются в Аджарии. Абхазам ЭТО надо?
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8 час.
ПС
Павел Смирнов
Абхазы иждевенческие твари, сами ничего не могут производить, за эти годы ничего не сделано для своего псевдо государства. Хотят жить за российский Счёт. Хватит, пора все ставить на свои места. Вот Бог, а вот порог.
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7 час.
Л
Людмила
Уже писала, не поставлять бензин и электроэнергию, охладится хоть на время к туризму.
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4 час.
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