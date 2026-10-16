© Shutterstock Количество индивидуальных предпринимателей в России продолжает расти. На этом фоне меняется и сама структура малого бизнеса: все больше предпринимателей работают через цифровые платформы, используют специальные налоговые режимы и начинают бизнес без создания юридического лица.
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