Депутат Госдумы Выборный высоко оценил достижения системы образования Москвы

В столице успешно интегрируются современные цифровые технологии в образовательный процесс Депутат Государственной думы Анатолий Выборный напомнил сегодня, что система образования Москвы отвечает самым современным стандартам, следуя при этом традициям российской педагогики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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